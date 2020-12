Ogni Mattina, ascolti insoddisfacenti: via Alessio Viola, resta Adriana Volpe. Rilancio o ultima occasione? (Di martedì 15 dicembre 2020) “Ogni Mattina” con la conduzione di Alessio Viola e Adriana Volpe era stato annunciato lo scorso giugno in pompa magna, un modo per accendere la fascia mattutina di Tv8 con un mix di informazione e intrattenimento. Il programma in questi sei mesi non ha mai convinto il pubblico ottenendo ascolti che non possono non definirsi flop, con costanza sotto l’1% di share e con risultati inferiori ai film in replica. Dopo sei mesi si corre ai ripari e si cerca una nuova strada per salvare la trasmissione rinunciando all’aspetto informativo per rafforzare la sua vocazione all’intrattenimento “per riportare il morning show a un linguaggio più leggero e coerente con la linea editoriale del canale. TV8, infatti, ha un’identità molto riconoscibile, basata proprio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) “” con la conduzione diera stato annunciato lo scorso giugno in pompa magna, un modo per accendere la fascia mattutina di Tv8 con un mix di informazione e intrattenimento. Il programma in questi sei mesi non ha mai convinto il pubblico ottenendoche non possono non definirsi flop, con costanza sotto l’1% di share e con risultati inferiori ai film in replica. Dopo sei mesi si corre ai ripari e si cerca una nuova strada per salvare la trasmissione rinunciando all’aspetto informativo per rafforzare la sua vocazione all’intrattenimento “per riportare il morning show a un linguaggio più leggero e coerente con la linea editoriale del canale. TV8, infatti, ha un’identità molto riconoscibile, basata proprio ...

