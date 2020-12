Napoli, rissa in Piazza Garibaldi: arrestati 3 marocchini (Di martedì 15 dicembre 2020) L’intervento dei carabinieri è riuscito a evitare il peggio durante una rissa tra cittadini marocchini avvenuta nella tarda serata di ieri in Piazza Garibaldi, a Napoli. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per rissa 3 cittadini di nazionalita’ marocchina di 47, 45 e 33 anni. Era da poco passata la mezzanotte e Leggi su 2anews (Di martedì 15 dicembre 2020) L’intervento dei carabinieri è riuscito a evitare il peggio durante unatra cittadiniavvenuta nella tarda serata di ieri in, a. I carabinieri del nucleo radiomobile dihanno arrestato per3 cittadini di nazionalita’ marocchina di 47, 45 e 33 anni. Era da poco passata la mezzanotte e

