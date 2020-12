Napoli, Osimhen vola in Belgio: c’è la data del rientro (Di martedì 15 dicembre 2020) L’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen sarà trattato dal fisioterapista Lieven Maesschalck. Gattuso lo aspetta in tempi brevi Victor Osimhen tiene in ansia il Napoli ma ora l’attaccante è volato in Belgio per risolvere i suoi problemi fisici e tornare presto in campo. Il Corriere dello Sport ha infatti rivelato che il calciatore nigeriano ieri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 15 dicembre 2020) L’attaccante nigeriano delVictorsarà trattato dal fisioterapista Lieven Maesschalck. Gattuso lo aspetta in tempi brevi Victortiene in ansia ilma ora l’attaccante èto inper risolvere i suoi problemi fisici e tornare presto in campo. Il Corriere dello Sport ha infatti rivelato che il calciatore nigeriano ieri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FcInterNewsit : Qui Napoli - Osimhen out, Gattuso si affida a Lozano, Insgine e Mertens: la probabile - serieAnews_com : #Osimhen, si curerà in Belgio #Napoli, ecco la data del suo rientro - sportli26181512 : Napoli, Osimhen lavora ad Anversa per recuperare dall'infortunio alla spalla. News: L'attaccante nigeriano è in Bel… - SkySport : Napoli, Osimhen lavora ad Anversa per recuperare dall'infortunio alla spalla. News - infoitsalute : Ultime Napoli, infortunio Osimhen: terapie in Belgio per il nigeriano -