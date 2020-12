Made in Italy: Conte, 'in Ue dobbiamo presidiare tutti i tavoli' (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Per tutelare il Made in Italy dobbiamo agire risolutamente in sede comunitaria, presidiare i tavoli a tutti i livelli, non possiamo affidare tutto al presidente del Consiglio durante il Consiglio europeo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, all'assemblea Coldiretti. "In quelle occasioni state certi che il presidente tutelerà sempre gli interessi nazionali - ha assicurato - ma ci sono tutti i livelli e tutte le articolazioni in cui bisogna agire con determinazione e con indirizzi specifici per la tutela dei nostri interessi e dei nostri prodotti. Noi ci impegneremo anche in un patto per l'export per il rilancio del 'Made in Italy' a livello mondiale". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Per tutelare ilinagire risolutamente in sede comunitaria,i livelli, non possiamo affidare tutto al presidente del Consiglio durante il Consiglio europeo". Lo ha detto il premier Giuseppe, all'assemblea Coldiretti. "In quelle occasioni state certi che il presidente tutelerà sempre gli interessi nazionali - ha assicurato - ma ci sonoi livelli e tutte le articolazioni in cui bisogna agire con determinazione e con indirizzi specifici per la tutela dei nostri interessi e dei nostri prodotti. Noi ci impegneremo anche in un patto per l'export per il rilancio del 'in' a livello mondiale".

Per quel che riguarda la Brexit, il negoziato con la Gran Bretagna "ci preoccupa molto, ma come Stati membri dell'Ue siamo molto uniti, molto forti e solidali ... Made in Italy: Conte, 'in Ue dobbiamo presidiare tutti i tavoli'

