Legge di Bilancio, Anief propone emendamenti per aumentare gli organici delle scuole (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – "È in dirittura d'arrivo il testo della Legge di Bilancio e, a quanto si apprende, uno degli emendamenti approvati durante il voto potrebbe riguardare una semplificazione delle procedure per l'assunzione degli insegnanti di sostegno". È quanto fa sapere il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico definendo questo "un segnale che le critiche e le proposte dell'Anief cominciano a fare breccia". "Aspettando di Leggere il testo – commenta Pacifico – ribadiamo che per noi l'unica soluzione è quella di predisporre un vero e proprio corso al quale devono poter accedere liberamente tutti coloro che vogliono conseguire tale specializzazione che saranno, poi, valutati dagli atenei. Per noi, infatti, 25 ore di formazione non sono sufficienti a garantire al circa ...

