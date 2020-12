L'amore non va in vacanza/ Su Rete 4 il film con Cameron Diaz: trama e cast (15 dicembre) (Di martedì 15 dicembre 2020) L'amore non va in vacanza in onda su Rete 4 alle 21.20 di oggi, 15 dicembre. Nel cast Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black, Eli Wallach, Edward Burns e Rufus Sewell. Leggi su ilsussidiario (Di martedì 15 dicembre 2020) L'non va inin onda su4 alle 21.20 di oggi, 15. Nel, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black, Eli Wallach, Edward Burns e Rufus Sewell.

reportrai3 : Non cambiate canale! La serata di @RaiTre prosegue con #checifaccioqui di Domenico #Iannacone. In questa puntata:… - forumJuventus : Agnelli: 'L'offerta a Dybala è stata fatta, diventerebbe uno dei top 20 più pagati al mondo, non è ancora nei top 5… - ilariacapua : Questo fiore che simboleggia amore per sè stessi e per il prossimo è sintesi di quella responsabilità collettiva ne… - Christie_Road15 : @harleeeyqueen Ci sta, si può non essere daccordo io stessa non riuscirei a 'giocare' come Tommy ma lo ammiro anche… - non6tu : raga mi dispiace, non riesco proprio a pensare all'amore -