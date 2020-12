Inter, Conte: “Vincere lo scudetto un obbligo? Mi viene da ridere”. E sugli infortuni… (Di martedì 15 dicembre 2020) Smaltita la delusione post Champions e archiviata la vittoria di Cagliari, per l'Inter di Conte è già tempo di tuffarsi nel big match contro il Napoli di Gattuso: "Il Napoli negli ultimi anni è stato il principale antagonista della Juventus dichiara Conte in conferenza - , poi l’anno scorso noi abbiamo preso il loro posto con la seconda piazza guadagnata in campionato". L'eliminazione dalla Champions costringe l'Inter a puntare fortemente a puntare sullo scudetto, ma guai a parlare di un traguardo che va tagliato per forza: "Mi viene da ridere quando sento parlare di obbligo, negli ultimi 9 anni ha vinto sempre una squadra - prosegue il tecnico nerazzurro - competere è sicuramente una cosa che dobbiamo fare, ma con noi ci saranno tante squadre, ... Leggi su itasportpress (Di martedì 15 dicembre 2020) Smaltita la delusione post Champions e archiviata la vittoria di Cagliari, per l'diè già tempo di tuffarsi nel big match contro il Napoli di Gattuso: "Il Napoli negli ultimi anni è stato il principale antagonista della Juventus dichiarain conferenza - , poi l’anno scorso noi abbiamo preso il loro posto con la seconda piazza guadagnata in campionato". L'eliminazione dalla Champions costringe l'a puntare fortemente a puntare sullo, ma guai a parlare di un traguardo che va tagliato per forza: "Midaquando sento parlare di, negli ultimi 9 anni ha vinto sempre una squadra - prosegue il tecnico nerazzurro - competere è sicuramente una cosa che dobbiamo fare, ma con noi ci saranno tante squadre, ...

Inter : ?? | FORMAZIONE Questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte per #CagliariInter! ?? #FORZAINTER ???? - Inter : LIVE-La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia del turno infrasettimanale: a San Siro arriva il Napoli - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Non era facile rimanere lucidi, ci abbiamo creduto fino in fondo' ??? Il pensiero di Antonio… - Mucio80 : RT @SantucciFulvio: Per quanto mi riguarda, dò a Conte l'obbligo di vincere lo Scudetto per salvare la valutazione del suo biennio da allen… - fcin1908it : Vidal, Hakimi e Sanchez: chi recupera per Inter-Napoli? Conte risponde così - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Conte Moduli, scelte e... Così Conte ridisegna l’Inter e vede la vetta La Gazzetta dello Sport Dall’Inghilterra: Eriksen, addio all’Inter | Fissato il prezzo

Il futuro di Christian Eriksen continua a tenere banco. Il danese è sempre più fuori dai programmi dell'Inter di Conte. Inter-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv

Rimanendo in casa Inter, dopo l’eliminazione dalla Champions è arrivato il riscatto in rimonta in quel di Cagliari, un successo che può aver rilanciato morale e quotazioni della squadra di Conte in ... Il futuro di Christian Eriksen continua a tenere banco. Il danese è sempre più fuori dai programmi dell'Inter di Conte.Rimanendo in casa Inter, dopo l’eliminazione dalla Champions è arrivato il riscatto in rimonta in quel di Cagliari, un successo che può aver rilanciato morale e quotazioni della squadra di Conte in ...