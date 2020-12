Hulk, niente Wolverhampton per colpa… della Brexit e del campionato cinese (Di martedì 15 dicembre 2020) Potrebbe saltare definitivamente l'arrivo del brasiliano Hulk al Wolverhampton. Dopo aver annunciato l'addio alla Cina e allo Shanghai SIPG, l'attaccante sembrava poter approdare finalmente in uno dei top 5 campionato d'Europa dopo aver già vestito la maglia dello Zenit San Pietroburgo. Purtroppo, però, come riporta il Sun che fa eco al The Athletic, sembra che l'operazione alla fine salterà.Hulk, niente Premier League: tutta colpa della Brexitcaption id="attachment 992059" align="alignnone" width="601" Hulk (getty images)/captionSecondo quanto si apprende, Hulk e il Wolverhampton avevano già praticamente trovato l'accordo per dirsi di sì a gennaio. Al club inglese serve con urgenza un sostituto di Raul Jimenez, reduce ... Leggi su itasportpress (Di martedì 15 dicembre 2020) Potrebbe saltare definitivamente l'arrivo del brasilianoal. Dopo aver annunciato l'addio alla Cina e allo Shanghai SIPG, l'attaccante sembrava poter approdare finalmente in uno dei top 5d'Europa dopo aver già vestito la maglia dello Zenit San Pietroburgo. Purtroppo, però, come riporta il Sun che fa eco al The Athletic, sembra che l'operazione alla fine salterà.Premier League: tutta colpacaption id="attachment 992059" align="alignnone" width="601"(getty images)/captionSecondo quanto si apprende,e ilavevano già praticamente trovato l'accordo per dirsi di sì a gennaio. Al club inglese serve con urgenza un sostituto di Raul Jimenez, reduce ...

