Governo | Renzi | ' battaglia su idee e non su poltrone | a Conte documento Iv'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Sui temi del 'salto di qualità' deldiremo la nostra al premier con unscritto appena ci sarà occasione di incontrarci (non oggi perché la Ministra Bellanova, nostra capodelegazione, è a Bruxelles per difendere i prodotti agroalimentari italiani). Appena consegnato al Premier, manderemo ilanche a tutti gli amici del popolo delle Enews". Lo annuncia il leader di Iv, Matteo, nel giorno in cui è saltato l'atteso incontro con Giuseppe. "Stiamo facendo unaper le, non per le- scrivenella sua enews - all'incontro verranno anche le ministre, che sono pronte a rimettere il mandato, se serve. Perché chi dice che noi facciamo confusione per ...