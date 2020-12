Ginnastica artistica | Europei femminili 2020 | programma | orari e tv Il calendario completo

Leggi su oasport

(Di martedì 15 dicembre 2020) Glidifemminile andranno in scena a Mersin (Turchia) dal 17 al 20 dicembre. Sarà questa città anatolica a ospitare la rassegna continentale, ma si tratterrà di un evento di Serie C (per non dire peggio) dal punto di vista tecnico. Tutte le Nazioni di prima fascia hanno rinunciato alla partecipazione a causa dell’emergenza sanitaria: Italia, Russia, Francia, Gran Bretagna, Gerrmania, Olanda, Belgio, Svizzera, Spagna non si presenteranno all’appuntamento e hanno deciso di restare a casa per salvaguardare la salute dei propri atleti. La competizione ha così perso praticamente tutti i propri contenuti agonistici e tecnici, in pedana vedremo soltanto fomazioni di terza fascia, pronte a darsi battaglia per la conquista di medaglie che in un contesto normale e regolare non sarebbero mai ...