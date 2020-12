Gasp convoca Gomez, ma giocherà? 'Da parte mia non cambia nulla' (Di martedì 15 dicembre 2020) Sul tema più caldo, il caso Papu Gomez, in mattinata Gasperini era rimasto sul vago: "Gomez convocato? Da parte mia non cambia niente, se non ci sono altri tipi di problemi... Io posso scegliere se ... Leggi su gazzetta (Di martedì 15 dicembre 2020) Sul tema più caldo, il caso Papu, in mattinataerini era rimasto sul vago: "to? Damia nonniente, se non ci sono altri tipi di problemi... Io posso scegliere se ...

sportli26181512 : Gasp non scioglie i dubbi: 'Gomez convocato? Da parte mia non cambia nulla': Gasp non scioglie i dubbi: 'Gomez conv… - LukeRedblack : @ufromthecity @giaestrismo Comunque se Gasp non convoca Gomez e Ilicic, esce fuori il comunicato della curva Atalan… -