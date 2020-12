Furti sui treni, scattano due arresti (Di martedì 15 dicembre 2020) Salivano sul treno in partenza, prelevavano uno o più valigie dalla carrozza per posizionarle lontano dalla vista del viaggiatore sul convoglio, attendendo poi la partenza del treno e sottrarre dall'... Leggi su lanazione (Di martedì 15 dicembre 2020) Salivano sul treno in partenza, prelevavano uno o più valigie dalla carrozza per posizionarle lontano dalla vista del viaggiatore sul convoglio, attendendo poi la partenza del treno e sottrarre dall'...

Le indagini sono iniziate dalla denuncia, lo scorso 2 agosto, da parte di una donna, del furto del suo trolley a bordo di un treno Alta velocità. La stessa, salita nella Stazione di Firenze Santa Mari ... Colpi ai bamcomat con l’esplosivo, preso il presunto basista

Arrestato anche l'ultimo membro della banda specializzata negli assalti ai bancomat con l'esplosivo che utilizzava un box a Cernusco come base logistica. Le indagini sono iniziate dalla denuncia, lo scorso 2 agosto, da parte di una donna, del furto del suo trolley a bordo di un treno Alta velocità. La stessa, salita nella Stazione di Firenze Santa Mari ...Arrestato anche l'ultimo membro della banda specializzata negli assalti ai bancomat con l'esplosivo che utilizzava un box a Cernusco come base logistica.