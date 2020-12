Fedez in Lamborghini a far beneficenza, è polemica: Lucarelli al veleno (Di martedì 15 dicembre 2020) Un’altra buona azione di Fedez finisce nel mirino degli haters: la beneficenza del rapper milanese a bordo della Lamborghini ha fatto in pochissimo tempo il giro di social e siti di gossip. Alimentando una polemica cui Federico sembra ormai abituato. Non la prima volta, infatti, che il rapper da oltre 11 milioni di followers e sua moglie Chiara Ferragni – che di seguaci ne conta almeno il doppio – finiscono per essere giudicati per le loro scelte. Anche in tema di generosità. Leggi anche >> Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, 20 anni insieme: dall’aborto all’incontro con gli angeli Fedez in Lamborghini a far beneficenza: è polemica social Al centro della polemica, questa volta, la scelta di Federico – nome all’anagrafe di ... Leggi su urbanpost (Di martedì 15 dicembre 2020) Un’altra buona azione difinisce nel mirino degli haters: ladel rapper milanese a bordo dellaha fatto in pochissimo tempo il giro di social e siti di gossip. Alimentando unacui Federico sembra ormai abituato. Non la prima volta, infatti, che il rapper da oltre 11 milioni di followers e sua moglie Chiara Ferragni – che di seguaci ne conta almeno il doppio – finiscono per essere giudicati per le loro scelte. Anche in tema di generosità. Leggi anche >> Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, 20 anni insieme: dall’aborto all’incontro con gli angeliina far: èsocial Al centro della, questa volta, la scelta di Federico – nome all’anagrafe di ...

4_muses : LE PRIORITÀ IN ITALIA È più importante che #Fedez abbia donato dei soldi ai bisognosi (effettivamente quanti canta… - Ros36292999 : RT @fedemello: 'Fedez è andato in giro a Milano, a bordo della sua Lamborghini e seguito da una telecamera, a consegnare pacchetti con 1000… - calliopeterenzi : RT @fedemello: 'Fedez è andato in giro a Milano, a bordo della sua Lamborghini e seguito da una telecamera, a consegnare pacchetti con 1000… - SimoneGiani2 : Ho saputo che Fedez ha pure tentato di donare Lamborghini in giro a bordo di una bustarella di denaro. Non è riuscita tanto bene. - ilaria_cerrone : RT @noncisiamo2: Si compra la Lamborghini con i suoi soldi perché se la può permettere: non va bene Dona i 5000€ di donazioni degli utenti… -