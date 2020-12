Fauci: 'Biden e Harris dovrebbero vaccinarsi contro il covid al più presto possibile' (Di martedì 15 dicembre 2020) E ora è il momento di cambiare pagina: il presidente eletto Joe Biden e la sua vice Kamala Harris dovranno essere vaccinati contro il coronavirus "il più presto possibile, per motivi di sicurezza": lo ... Leggi su globalist (Di martedì 15 dicembre 2020) E ora è il momento di cambiare pagina: il presidente eletto Joee la sua vice Kamaladovranno essere vaccinatiil coronavirus "il più, per motivi di sicurezza": lo ...

