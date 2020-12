Fabio Volo contro Fedez | La beneficenza si fa in silenzio

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 15 dicembre 2020) “Lasi fa in”.non ha apprezzato l’ultima trovata social di. Il rapper, come un moderno Babbo Natale, ha distribuito mille euro in banconote a 5 sconosciuti. I soldi erano frutto di donazioni degli utenti del suo canale Twitch, cheha deciso di destinare in beneficienza. Sono stati loro a stabilire in che modo la somma dovesse essere distribuita. Il gesto non è piaciuto al conduttore telefonico che nel corso del suo programma radiofonico, Ildel mattino, ha criticato il signor Ferragni: “Io divento matto perché poi ci ritroviamo a parlare di queste cose: aspettate un attimo prima di riprendere la messa in onda, vado giù ad aiutare una vecchietta che attraversa la strada, poi faccio una stories, un post e divento buono ...