Decreto Ristori | posta fiducia al Senato | la Casellati si inalbera

(Di martedì 15 dicembre 2020) Alla Camera dei Deputati è stata richiesta lain merito al. Laha dichiarato inammissibile quanto proposto. In questo periodo di estrema crisi, il Governo sta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

MinLavoro : #DecretoRistoriQuater, sospensione dei versamenti contributivi. Online le indicazioni dell’@INPS_it… - MassimoSantoma2 : RT @FDI_Parlamento: ? LE MISURE DEL DECRETO RISTORI SONO INSUFFICIENTI Il tessuto produttivo del paese è stato fortemente compromesso e ta… - Sara14491038 : @LGinestrino @INPS_it Lei ha già ricevuto il ristori bis? O sta parlando ndel decreto agosto? Grazie - LucaAva84 : @fattoquotidiano @danielaranieri La differenza sostanziale è che la Germania chiude ed indennizza noi non vogliamo… - AvvCanu : Le indennità una tantum previste dal Decreto Ristori quater: istruzioni INPS -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Ristori

Il Senato ha approvato oggi un ordine del giorno presentato dal senatore varesino del Partito Democratico: «I fondi serviranno per sostenere l'economia di frontiera».Slitta al al 31 dicembre 2020 il termini per richiedere l’indennità di mille euro per gli stagionali del turismo, stabilimenti termali e dello spettacolo e altre categorie di lavoratori autonomi previ ...