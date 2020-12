De Luca: “A Natale niente amici e parenti altrimenti avremo un inizio di 2021 terribile” (Di martedì 15 dicembre 2020) “Tutti noi avremmo la necessità di vivere il Natale in modo caloroso con amici e parenti, ma non lo possiamo fare. Se ci rilassiamo in questi giorni avremo un inizio di 2021 terribile. Vi chiedo per questi mesi rispetto all’epidemia comportamenti di grande responsabilità e prudenza soprattutto nel periodo festivo, dobbiamo essere responsabili, evitare feste, cenoni“. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito alle restrizioni per le feste natalizie. “A inizio gennaio riaprono le scuole, avremo il picco di influenza stagionale e rischiamo una grande difficoltà nell’avviare la campagna di vaccinazione anticovid – ha aggiunto il governatore parlando a San Giuseppe Vesuviano, in occasione ... Leggi su sportface (Di martedì 15 dicembre 2020) “Tutti noi avremmo la necessità di vivere ilin modo caloroso con, ma non lo possiamo fare. Se ci rilassiamo in questi giorniunditerribile. Vi chiedo per questi mesi rispetto all’epidemia comportamenti di grande responsabilità e prudenza soprattutto nel periodo festivo, dobbiamo essere responsabili, evitare feste, cenoni“. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, in merito alle restrizioni per le feste natalizie. “Agennaio riaprono le scuole,il picco di influenza stagionale e rischiamo una grande difficoltà nell’avviare la campagna di vaccinazione anticovid – ha aggiunto il governatore parlando a San Giuseppe Vesuviano, in occasione ...

FERMO - Hanno posizionato un albero di Natale particolare, pieno di amarezza, riempito di buste paga mancate e pacchi con ciò che non è arrivato: Tfr, ore lavorate, ...

"Vogliono richiudere i ristoranti per le feste di Natale? Nessun problema, ma prima di deciderlo il Governo ci invii i soldi per salvare le nostre aziende, pagare i dipendenti e i fornitori".