Carlotta Todalini | da Tiki Taka al successo su Instagram

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 15 dicembre 2020) . Classe 1992, l'affascinante e sensuale modella è diventata un punto di riferimento sui social per milioni di fan e si è trasferita in Italia, dove grazie alla propria sensualità ha fatto presto un’entrata nel piccolo schermo. Di origine italo-russa, la bella 28enne ha incantato più di un tifoso del pallone. Tutti pazzi per il suo sex appeal. La modella ha spesso partecipato alle sfilate della Milano Fashion Week, inoltre ha posato per GQ ed è stata testimonial anche per i brand Mirtilla e Kontatto. Nel 2017 viene notata dal Pierluigi Pardo, ex conduttore della nota trasmissione calcistica, il calcio è il nostro gioco, che le offre un posto accanto a lui nella conduzione del programma. Gli sport da lei praticati sono la danza e lo sci. La passione per la danza le viene instillata dalla madre, ballerina di professione. Inoltre ...