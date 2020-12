Basket, Champions League 2020-2021: Sassari ospita i Bakken Bears per ipotecare la qualificazione (Di martedì 15 dicembre 2020) La Dinamo Sassari non vuole perdere tempo: la sfida di domani contro i Bakken Bears potrebbe essere già il primo match-point per la qualificazione alla seconda fase della Champions League 2020-2021 di Basket. Al “PalaSerradimigni”, a partire dalle ore 20.30, va in scena il testa-coda del girone A: in caso di vittoria i sardi metterebbero un’ipoteca piuttosto consistente sul passaggio del turno. La squadra allenata da Gianmarco Pozzecco, a differenza del campionato dove è stata finora abbastanza altalenante, ha approcciato al meglio la spedizione europea conquistando tre vittorie nelle prime tre partite della fase a gironi. Dopo i due successi casalinghi contro Galatasaray e Tenerife, i sardi hanno firmato il colpo esterno in Danimarca ... Leggi su oasport (Di martedì 15 dicembre 2020) La Dinamonon vuole perdere tempo: la sfida di domani contro ipotrebbe essere già il primo match-point per laalla seconda fase delladi. Al “PalaSerradimigni”, a partire dalle ore 20.30, va in scena il testa-coda del girone A: in caso di vittoria i sardi metterebbero un’ipoteca piuttosto consistente sul passaggio del turno. La squadra allenata da Gianmarco Pozzecco, a differenza del campionato dove è stata finora abbastanza altalenante, ha approcciato al meglio la spedizione europea conquistando tre vittorie nelle prime tre partite della fase a gironi. Dopo i due successi casalinghi contro Galatasaray e Tenerife, i sardi hanno firmato il colpo esterno in Danimarca ...

