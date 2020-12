YouTube down, non funziona: cosa è successo (Di lunedì 14 dicembre 2020) YouTube down, non funziona, oggi 14 dicembre: cosa è successo YouTube down OGGI – YouTube non funziona. Oggi, lunedì 14 dicembre 2020, intorno alle ore 13 la famosa piattaforma video di Google ha smesso di funzionare in giro per il mondo, Italia compresa. Molti utenti stanno segnalando problemi anche ad altre piattaforme Google come Gmail. Secondo quanto riferisce il sito downdetector, molte segnalazioni sono legate a YouTube Music. Notizia in aggiornamento… Leggi su tpi (Di lunedì 14 dicembre 2020), non, oggi 14 dicembre:OGGI –non. Oggi, lunedì 14 dicembre 2020, intorno alle ore 13 la famosa piattaforma video di Google ha smesso dire in giro per il mondo, Italia compresa. Molti utenti stanno segnalando problemi anche ad altre piattaforme Google come Gmail. Secondo quanto riferisce il sitodetector, molte segnalazioni sono legate aMusic. Notizia in aggiornamento…

C0d3r_ : #Google down oggi 14 Dicembre: problemi anche con #YouTube, #Gmail e #Drive - maryozser : @ilparanoico03 YouTube down mi sa ..perché non parte nemmeno l'app - AlexanderLandSp : RT @laGattaSakura: Pacchetto Google e YouTube in totale down. Buon lunedì anche a voi. - sospendimi : il google down è causato da veeps che non vuole farci condividere il concerto di louis, tra youtube e drive, 100% confirmed - vxfearless : quindi in poche parole meet google e youtube down non si sa per quale motivo -