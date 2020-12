Villa di Mecenate: dopo anni di non curanza crolla la falesia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gli scavi archeologici nella riserva naturale regionale “Tor Caldara” iniziarono nel 1999, ma furono interrotti per mancanza di fondi. Poi ripresi dopo l’estate del 2001, evidenziarono la presenza di resti di cucine e terme, risalenti al V secolo dopo Cristo. Diego Mantero, responsabile degli scavi e direttore della riserva dichiarò che si trattava di locali costruiti in un secondo tempo mentre la struttura originaria della Villa dovrebbe essere di epoca repubblicana. I nuovi scavi si concentrarono anche sui resti che si trovano all’ interno della riserva, sommersi dal verde. La Villa di Mecenate stava quindi tornando alla luce. Purtroppo però, i curiosi che si innamorarono dei resti non ne hanno avuto il minimo rispetto. Difatti frammento dopo frammento, pezzi interi di argilla sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gli scavi archeologici nella riserva naturale regionale “Tor Caldara” iniziarono nel 1999, ma furono interrotti per mancanza di fondi. Poi ripresil’estate del 2001, evidenziarono la presenza di resti di cucine e terme, risalenti al V secoloCristo. Diego Mantero, responsabile degli scavi e direttore della riserva dichiarò che si trattava di locali costruiti in un secondo tempo mentre la struttura originaria delladovrebbe essere di epoca repubblicana. I nuovi scavi si concentrarono anche sui resti che si trovano all’ interno della riserva, sommersi dal verde. Ladistava quindi tornando alla luce. Purtroppo però, i curiosi che si innamorarono dei resti non ne hanno avuto il minimo rispetto. Difatti frammentoframmento, pezzi interi di argilla sono ...

