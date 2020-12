Vauro e Salvini, duro scontro in tv: «Orchetto di peluche, fai il ruttino», «Mi fai pena» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nuovo scontro tra Matteo Salvini e Vauro. Stavolta in tv e non attraverso post di fuoco. Tutto avviene a L’Aria di domenica, su La7, con il leader della Lega è collegato per una lunga chiacchierata con Myrta Merlino. I temi erano quelli del governo, del dialogo con Conte, dell’emergenza coronavirus e del Recovery Fund. Alla fine, prima dei saluti, c’era spazio per la solita vignetta di Vauro, presenza fissa in trasmissione. La vignetta di Vauro «Da me vi aspettate chissà cosa, io sono un buonista e mi sono ricreduto», ha detto Vauro introducendo il suo disegno. «Voglio andare incontro a Salvini. «Perché prendersela con lui? In fondo è solo un Orchetto di peluche», ha aggiunto mostrando la vignetta in cui Salvini è ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nuovotra Matteo. Stavolta in tv e non attraverso post di fuoco. Tutto avviene a L’Aria di domenica, su La7, con il leader della Lega è collegato per una lunga chiacchierata con Myrta Merlino. I temi erano quelli del governo, del dialogo con Conte, dell’emergenza coronavirus e del Recovery Fund. Alla fine, prima dei saluti, c’era spazio per la solita vignetta di, presenza fissa in trasmissione. La vignetta di«Da me vi aspettate chissà cosa, io sono un buonista e mi sono ricreduto», ha dettointroducendo il suo disegno. «Voglio andare incontro a. «Perché prendersela con lui? In fondo è solo undi», ha aggiunto mostrando la vignetta in cuiè ...

VauroSenesi : [2/2] Le nuove vignette di Vauro per #LAriaDiDomenica. Era ieri pomeriggio in diretta su La7! #PatrickZaki… - SecolodItalia1 : Vauro e Salvini, duro scontro in tv: «Orchetto di peluche, fai il ruttino», «Mi fai pena» - Paola30502511 : Vauro si commenta da solo?? - improtaf : RT @Gianmar26145917: Secondo #Vauro #Salvini sarebbe un orchetto di peluche e se viene capovolto fa anche il 'ruttino'! Non fa ridere dai t… - Claudoc3 : RT @Gianmar26145917: Secondo #Vauro #Salvini sarebbe un orchetto di peluche e se viene capovolto fa anche il 'ruttino'! Non fa ridere dai t… -