Ultime Notizie Roma del 14-12-2020 ore 18 | 10

(Di lunedì 14 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza primo piano le folle nelle città per lo shopping di Natale in questo fine settimana destano allarme Anche perché i contatti sono quasi 18 mila le vittime 484 così si valuta l’ipotesi di scattare la zona rossa a livello nazionale per Natale secondo le Stime del Centro europeo per il controllo delle malattie allentare troppo presto le misure di restrizione presa ottobre-novembre può portare ad un rapido aumento dei ricavi in tutta Europa il 68,9% delle imprese in piena attività nonostante l’emergenza covi del 23,9% parzialmente aperta ma svolge attività in condizioni limitati in termini di orari accesso della clientela 7,2% è chiusa e quanto emerge dal report Istat sulle imprese di fronte al capo del quale sono state intervistate oltre un milione di imprese tra ottobre e novembre ...