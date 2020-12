"Tutto ok o qualcosa non funziona?". Becchi sbugiarda Conte: Covid, occhio a questi dati (Di lunedì 14 dicembre 2020) "Tutto ok, o forse qualcosa non ha funzionato?". Se lo chiede Paolo Becchi su Twitter, commentando i dati ufficiali secondo cui l'Italia ha la percentuale di morti peggiore del mondo, con mortalità di 35 su 1.000 contro la media mondiale fornita dall'Oms del 2 su mille. "Abbiamo superato tutti nel mondo per mortalità dovuta a Covid-19", nota il professore, editorialista di Libero e assai critico con il governo riguardo alle politiche di contrasto all'emergenza sanitaria, fin dallo scorso marzo. Ma con una postilla significativa: l'infausto record è arrivato "con un lockdown che per durata ha superato quello cinese". Segno che, dunque, forse il governo italiano ci ha capito poco o nulla. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) "ok, o forsenon hato?". Se lo chiede Paolosu Twitter, commentando iufficiali secondo cui l'Italia ha la percentuale di morti peggiore del mondo, con mortalità di 35 su 1.000 contro la media mondiale fornita dall'Oms del 2 su mille. "Abbiamo superato tutti nel mondo per mortalità dovuta a-19", nota il professore, editorialista di Libero e assai critico con il governo riguardo alle politiche di contrasto all'emergenza sanitaria, fin dallo scorso marzo. Ma con una postilla significativa: l'infausto record è arrivato "con un lockdown che per durata ha superato quello cinese". Segno che, dunque, forse il governo italiano ci ha capito poco o nulla.

chetempochefa : “Dicevano che ne saremmo usciti migliori? È impossibile uscire migliori. Da trent’anni viviamo con la paura. Di un… - MatteoRichetti : Volevo scrivere qualcosa sulle centinaia di messaggi arrivati riguardo il fallimento del sistema di cashback e dell… - Ale_99_Campa : RT @amalincuore: Filippo su Stefania: “in confessionale ho detto che potresti insegnare qualcosa a queste qua” HAI CAPITO TUTTO LOVE #GFVIP… - SiRiforma : Ammiro molto la Merkel, ma non è tutto oro quello che è Germania. Prima di dire 'facciamo come i tedeschi', ricorda… - 13mari81 : @nappi43 E no, e' proprio nella parola 'educare' tutto il problema della battuta, si può far risaltare qualcosa che… -