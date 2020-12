The Witcher 2 tra continui stop and go | l’incidente di Henry Cavill sul set è solo l’ultimo di tanti imprevisti

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 dicembre 2020) The2 è una delle produzioni che dimostra plasticamente le difficoltà affrontate dalle produzioni audiovisive e cinematografiche dall’inizio della pandemia ad oggi. La nuova stagione della serie fantasy di Netflix ha subito numerosi ritardi rispetto al programma iniziale, che stabiliva il primo ciak a febbraio, e ha affrontato diversiand go in questi mesi. A febbraio l’attore Kristofer Hivju (l’ex Tormund Giantsbane di Game of Thrones) è risultato positivo al Coronavirus, spingendo la produzione di The2 ad una pausa per una profonda igienizzazione del set ad Arborfield, vicino Londra. L’attore si è messo in quarantena con la famiglia e ha poi annunciato ad aprile di essersi negativizzato. Intanto, però, l’emergenza sanitaria nel Regno Unito è diventata ingestibile e il lockdown imposto dal governo ha impedito ...