Sorteggi Champions |  agli ottavi Juve-Porto | Real-Atalanta e Lazio-Bayern

Leggi su agi

(Di lunedì 14 dicembre 2020) AGI - L'urna di Nyon ha decretato le sfidanti dintus,aglidiLeague.o benevolo per la squadra di Andrea Pirlo che se la vedranno con ighesi del, una sfida che sicuramente sarà molto sentita da Cristiano Ronaldo, lusitano di nascita e cresciuto tra le fila rivali dello Sporting Lisbona. I bianconeri hanno chiuso il loro girone al primo posto dopo la vittoria per 3-0 con il Barcellona al Camp Nou mentre ilha chiuso al secondo posto dietro il Manchester City. Partita sulla carta proibitiva per l'di Gian Piero Gasperini che affronterà i 'blancos' delMadrid. I bergamaschi hanno chiuso il loro girone al secondo posto dopo ...