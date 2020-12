Se 9 miliardi per la sanità sono pochi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Negli scorsi giorni è stato approvato a Bruxelles l’accordo Next Generation Eu dopo lunga ed estenuante discussione. 209 miliardi saranno la quota che nei prossimi 7 anni sarà di competenza del nostro paese e, a quanto si appreso/è stato comunicato, 9 miliardi dovrebbero essere allocati al servizio sanitario nazionale. Da quando è esplosa l’emergenza Covid-19, ormai molti mesi, abbiamo letto e ascoltato migliaia di dichiarazioni sull’importanza del servizio sanitario nazionale. L’importanza di un servizio sanitario universale come strumento di lotta alle disuguaglianze, di coesione sociale, di sviluppo economico per l’enorme potenziale della ricerca e della innovazione, di sicurezza per come ha limitato l’impatto di una tragedia come quella che stiamo vivendo. Tutte le dichiarazioni, oltre a esaltare il ruolo del personale sanitario che ha pagato un ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Negli scorsi giorni è stato approvato a Bruxelles l’accordo Next Generation Eu dopo lunga ed estenuante discussione. 209saranno la quota che nei prossimi 7 anni sarà di competenza del nostro paese e, a quanto si appreso/è stato comunicato, 9dovrebbero essere allocati al servizio sanitario nazionale. Da quando è esplosa l’emergenza Covid-19, ormai molti mesi, abbiamo letto e ascoltato migliaia di dichiarazioni sull’importanza del servizio sanitario nazionale. L’importanza di un servizio sanitario universale come strumento di lotta alle disuguaglianze, di coesione sociale, di sviluppo economico per l’enorme potenziale della ricerca e della innovazione, di sicurezza per come ha limitato l’impatto di una tragedia come quella che stiamo vivendo. Tutte le dichiarazioni, oltre a esaltare il ruolo del personale sanitario che ha pagato un ...

Giorgiolaporta : Abbiamo versato all'#Europa negli ultimi 6 anni 112 miliardi e ne abbiamo ripresi 76 con i vincoli di #Bruxelles. S… - matteosalvinimi : #Salvini: in Parlamento c'è la proposta della Lega su flat-tax per le famiglie con reddito fino a 70mila euro, cost… - matteosalvinimi : #Salvini: il centrodestra unito può ottenere molte cose, come gli 8 miliardi per artigiani, commercianti e imprese.… - bepperoca : @La7tv @lageloni Ormai la pandemia è quasi giunta al termine, il vaccino è pronto, #Conte ha ottenuto i 209 miliard… - SimoneMattei9 : RT @lucianocapone: Il governo ha stanziato quasi 5 miliardi per il cashback: una montagna di soldi. Ma quali sono gli obiettivi? E c’è un’a… -