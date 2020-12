Roma, ‘fratelli stupefacenti’: sequestrati beni per 600mila euro a due noti pusher (VIDEO) (Di lunedì 14 dicembre 2020) Questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per il valore di circa 600.000 euro nei confronti di due fratelli di origine campana. Spaccio di droga a sud di Roma I due fratelli erano stati arrestati dai Carabinieri del Gruppo di Frascati nell’anno 2017 nel corso di una vasta operazione che ha consentito di sgominare un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, della quale i due erano a capo, che operava nei quartieri popolari di “Finocchio” e di “Borghesiana”, situati nella periferia sud-est della Capitale. Le indagini, condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati, avevano documentato l’esistenza di una vera e propria “piazza di spaccio” in località Borghesiana, un territorio “cuscinetto” tra le storiche borgate di Tor Bella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale dihanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per il valore di circa 600.000nei confronti di due fratelli di origine campana. Spaccio di droga a sud diI due fratelli erano stati arrestati dai Carabinieri del Gruppo di Frascati nell’anno 2017 nel corso di una vasta operazione che ha consentito di sgominare un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, della quale i due erano a capo, che operava nei quartieri popolari di “Finocchio” e di “Borghesiana”, situati nella periferia sud-est della Capitale. Le indagini, condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati, avevano documentato l’esistenza di una vera e propria “piazza di spaccio” in località Borghesiana, un territorio “cuscinetto” tra le storiche borgate di Tor Bella ...

