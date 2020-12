Questa foto di Bergoglio è reale, ma è stata scattata prima che diventasse Papa (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il 28 novembre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra Papa Francesco vestito con un cappotto nero in piazza San Pietro (Roma). L’immagine è accompagnata da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il contenuto: «GRANDE Papa FRANCESCO Vestito come semplice prete, è uscito di nascosto durante la notte per visitare e confortare i senzatetto di Roma aiutando le squadre di aiuto della Santa sede nella distribuzione di cibo, abbigliamento e fondi di sostegno. Dio benedica questo Francisco!» Questo è un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Ci eravamo già occupati di Questa bufala in precedenza. La foto è reale, ma non è stata scattata a novembre 2020 e non mostra Papa Francesco ... Leggi su facta.news (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il 28 novembre 2020 su Facebook èpubblicata unache mostraFrancesco vestito con un cappotto nero in piazza San Pietro (Roma). L’immagine è accompagnata da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il contenuto: «GRANDEFRANCESCO Vestito come semplice prete, è uscito di nascosto durante la notte per visitare e confortare i senzatetto di Roma aiutando le squadre di aiuto della Santa sede nella distribuzione di cibo, abbigliamento e fondi di sostegno. Dio benedica questo Francisco!» Questo è un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Ci eravamo già occupati dibufala in precedenza. La, ma non èa novembre 2020 e non mostraFrancesco ...

