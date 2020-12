Qualità della vita: Torino migliora di 12 posizioni. Ora è 21esima (Di lunedì 14 dicembre 2020) migliora la Qualità della vita a Torino secondo la classifica annuale pubblicata da Il Sole 24 ore. Il capoluogo piemontese è ora 21 esima, balzando in avanti di 12 posizioni rispetto al 33esimo posto dell’anno scorso e di ben 34 rispetto al 2015 quando era 55esima. “Un dato che non può che rendermi orgogliosa del lavoro svolto in questi anni” ha commentato la sindaca Chiara Appendino. “Certo, ci sono ancora tanti problemi da risolvere e il lavoro da fare è ancora molto, ma il nostro obiettivo era restituire ai torinesi una città migliore di come l’abbiamo trovata e direi che la direzione intrapresa è quella giusta” prosegue la prima cittadina. Due in particolare gli indicatori che contribuiscono all’elaborazione della classifica: affari e lavoro e ambiente e ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 14 dicembre 2020)lasecondo la classifica annuale pubblicata da Il Sole 24 ore. Il capoluogo piemontese è ora 21 esima, balzando in avanti di 12rispetto al 33esimo posto dell’anno scorso e di ben 34 rispetto al 2015 quando era 55esima. “Un dato che non può che rendermi orgogliosa del lavoro svolto in questi anni” ha commentato la sindaca Chiara Appendino. “Certo, ci sono ancora tanti problemi da risolvere e il lavoro da fare è ancora molto, ma il nostro obiettivo era restituire ai torinesi una città migliore di come l’abbiamo trovata e direi che la direzione intrapresa è quella giusta” prosegue la prima cittadina. Due in particolare gli indicatori che contribuiscono all’elaborazioneclassifica: affari e lavoro e ambiente e ...

