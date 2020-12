Premier League, a Londra tornano subito le porte chiuse: troppi positivi nella capitale (Di martedì 15 dicembre 2020) Pessime notizie per i club londinesi della Premier League, che dovranno nuovamente salutare i propri tifosi dopo nemmeno 10 giorni dall’autorizzazione per far entrare 2000 tifosi negli stadi. I contagi nella capitale inglese sono tornati ad aumentare e così il Governo ha diramato un nuovo livello di allerta 3 che prevede le porte chiuse. A confermare la notizia anche l’Arsenal, che ha annunciato la chiusura della biglietteria e che quindi dovrà fare a meno del pubblico mercoledì contro il Southampton così come il Fulham contro il Brighton e il West Ham contro il Crystal Palace. Il provvedimento ovviamente riguarderà anche Chelsea e Tottenham, non appena anche questi club torneranno a giocare in casa. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 dicembre 2020) Pessime notizie per i club londinesi della, che dovranno nuovamente salutare i propri tifosi dopo nemmeno 10 giorni dall’autorizzazione per far entrare 2000 tifosi negli stadi. I contagiinglese sono tornati ad aumentare e così il Governo ha diramato un nuovo livello di allerta 3 che prevede le. A confermare la notizia anche l’Arsenal, che ha annunciato la chiusura della biglietteria e che quindi dovrà fare a meno del pubblico mercoledì contro il Southampton così come il Fulham contro il Brighton e il West Ham contro il Crystal Palace. Il provvedimento ovviamente riguarderà anche Chelsea e Tottenham, non appena anche questi club torneranno a giocare in casa. SportFace.

