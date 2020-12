Papu Gomez annuncia il probabile addio all'Atalanta: "Poi vi dirò la mia verità" (Di lunedì 14 dicembre 2020) Bergamo, 14 dicembre - C'eravamo tanto amati ma ora sembra tutto finito, anzi precipitato… Alejandro Gomez via Instagram annuncia il probabile addio dall'Atalanta , dove gioca dal 2014, con un ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 14 dicembre 2020) Bergamo, 14 dicembre - C'eravamo tanto amati ma ora sembra tutto finito, anzi precipitato… Alejandrovia Instagramildall', dove gioca dal 2014, con un ...

GoalItalia : “Cari tifosi atalantini... quando me ne andrò si saprà la verità di tutto”. ?? Il messaggio (d’addio?) del Papu Gom… - SkySport : Atalanta, Gasperini non si dimette ma il rapporto con Papu e Ilicic è incrinato: scenari - GoalItalia : Frattura insanabile tra Gasperini e Gomez ?????? Sarà la stessa Atalanta senza il Papu ? - ChiaraRossett15 : RT @OmniaFootball: A Bergamo è successo qualcosa di gravissimo. Il Papu #Gomez la tocca piano... - infoitsport : Gomez-Gasperini, rottura totale. El Papu: 'Cari tifosi, quando me ne andrò saprete tutta la verità' -