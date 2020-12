Meteo a rischio GELO anche con la rottura del Vortice Polare (Di lunedì 14 dicembre 2020) Vortice Polare e Meteo gelido.Quando si parla di GELO si pensa, giustamente, alle masse d’aria gelida della Siberia. Dopotutto valori di -50°C sono qualcosa d’incredibile, di inimmaginabile alle nostre latitudini. Quando si parla di GELO si pensa, altrettanto giustamente, anche all’aria gelida Polare. anche al Polo Nord non si scherza, questo è ovvio. Però, chissà perché, quando si ragione in termini di Circolo Polare Artico i discorsi sono di tutt’altro tenore. Sbagliato, sbagliato sottovalutare le potenzialità del Polo Nord e chi ha vissuto il 1985 sa di cosa stiamo parlando. Sa che stiamo parlando del Vortice Polare, che all’epoca andrò letteralmente in frantumi (era la fine del dicembre 1984) ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 14 dicembre 2020)gelido.Quando si parla disi pensa, giustamente, alle masse d’aria gelida della Siberia. Dopotutto valori di -50°C sono qualcosa d’incredibile, di inimmaginabile alle nostre latitudini. Quando si parla disi pensa, altrettanto giustamente,all’aria gelidaal Polo Nord non si scherza, questo è ovvio. Però, chissà perché, quando si ragione in termini di CircoloArtico i discorsi sono di tutt’altro tenore. Sbagliato, sbagliato sottovalutare le potenzialità del Polo Nord e chi ha vissuto il 1985 sa di cosa stiamo parlando. Sa che stiamo parlando del, che all’epoca andrò letteralmente in frantumi (era la fine del dicembre 1984) ...

