L’epidemia in Italia: calo della mortalità, frena nell’ultima settimana di novembre (Di lunedì 14 dicembre 2020) A seguito del calo delle settimane precedenti, dal 25 novembre al 1° dicembre la mortalità da Covid in Italia è rimasto stabile, oppure in lieve aumento nelle città del nord: Venezia, Verona e Padova. In lieve decremento al centro-sud. Per quanto riguarda invece la settimana precedente, è avvenuto un calo dell’eccesso di mortalità a Roma L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 14 dicembre 2020) A seguito deldelle settimane precedenti, dal 25al 1° dicembre lada Covid inè rimasto stabile, oppure in lieve aumento nelle città del nord: Venezia, Verona e Padova. In lieve decremento al centro-sud. Per quanto riguarda invece laprecedente, è avvenuto undell’eccesso dia Roma L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

reportrai3 : FINANCIAL TIMES: 'L'OMS RITIRA PUBBLICAZIONE SULLA RISPOSTA 'CAOTICA' ALL'EPIDEMIA DI COVID-19 Torneremo a raccont… - MaxLandra : ???????? GRAZIE A #salvinisciacallo E #MELONI LA PESCIAROLA..!! #Italia ha superato la #GranBretagna per numero di de… - fordeborah5 : RT @PagellaPolitica: Mentre in Italia l’epidemia migliora, c’è un caso in cui la situazione è in peggioramento: il #Veneto. @Ruffino_Loren… - Failbetter6 : Verissimo. Danneggia esconomia e salute. I paesi che escono prima dalla pandemia sono anche avvantaggiati nella ri… - FranceskoNew : RT @PagellaPolitica: Mentre in Italia l’epidemia migliora, c’è un caso in cui la situazione è in peggioramento: il #Veneto. @Ruffino_Loren… -