L'entusiasmo per un farmaco che uccide il Coronavirus (ma, per ora, solo tra i furetti) (Di lunedì 14 dicembre 2020) Da qualche giorno si parla incessantemente del Molnupiravir efficace come cura contro la trasmissione del Coronavirus, ma lo si fa con eccessivo entusiasmo. Quando si parla di questo farmaco occorre sottolineare alcuni aspetti fondamentali che partono dalle basi: fino a questo momento, infatti, i risultati soddisfacenti non sono arrivati da una sperimentazione sull'uomo, ma solamente sui furetti. E lì sembra funzionare. Ora – ma ci vorrà ancora del tempo, e non si sa quanto – occorre attendere la fine della fase-2 di sperimentazione per poi arrivare alla fase-3 e, solo alla fine, la revisione del dossier prima di ufficializzare il suo reale funzionamento. LEGGI ANCHE > Il Consiglio di Stato non ha detto che l'idrossiclorochina funziona contro il Covid La prima parte dello studio, quello che si ferma alla ...

