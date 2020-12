Investire i risparmi oggi | ecco le possibili strategie a cui guardare

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 14 dicembre 2020) L’effetto Covid si fa sentire nel nostro Paese, infatti nonostante la crisi economica nel 2020 crescono idegli italiani. Secondo uno studio realizzato dal Centro Einaudi, negli ultimi mesi le famiglie hanno aumentato la capacità dio fino al 20%, soprattutto grazie alle minori spese dovute all’isolamento e alle preoccupazioni sul futuro. Dall’ultimo report dell’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, a settembre i depositi in conto corrente hanno raggiunto la cifra record di 1.682 miliardi di euro, soldi che per lo più rimangono sui conti come giacenze e sono dunque completamente infruttiferi. Ovviamente si tratta di un errore, in quanto i tassi negativi della BCE, gli aggravi delle commissioni applicate dalle banche e l’inflazione esercitano un’azione svalutativa importante. Tuttavia esistono ancora molte ritrosie nei confronti degli ...