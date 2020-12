Incontrare Babbo Natale ai tempi del distanziamento

Leggi su wired

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Niente tirate di barba, niente abbracci, niente fotografie sulle ginocchia. Anche gli incontri dei bambini concambiano aidel Covid-19. Dimenticate le code nei villaggi natalizi o nei centri commerciali per consegnare di persona la letterina dei desideri, ci si ingegna per tenere viva la leggenda del panciuto signore vestito di rosso. In Canada, per esempio, hanno optato per un Santa-tour a prova di, conche saluta da dietro i vetri montati su un camion dorato. Lo strano mezzo, pensato come alternativa covid-free alla slitta, ha fatto la sua comparsa a Vaughan, a nord di Toronto, nella regione di York (che entra in lockdown da oggi, lunedì 14 dicembre). Santa Claus, con la divisa d’ordinanza rossa e bianca, ha salutato i bambini per le ...