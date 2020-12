Incidente Bolzano, contro un palo della luce in sella alla sua moto: Michele muore a 17 anni (Di lunedì 14 dicembre 2020) Incidente Bolzano, contro un palo della luce in sella alla sua moto. Incidente mortale a Bolzano: nel pomeriggio di ieri Michele Torcaso, che avrebbe compiuto tra pochi 18 anni, è deceduto dopo essersi schiantato con la sua moto contro un palo della luce: un’auto ha allargato la traiettoria e lui ha perso il controllo del mezzo finendo per sbattere violentemente. Il sindaco Caramaschi: “Dolore profondo per tutti”. Incidente mortale a Bolzano nel pomeriggio di ieri, sabato 12 dicembre. Un ragazzo di soli 17 ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 14 dicembre 2020)uninsuamortale a: nel pomeriggio di ieriTorcaso, che avrebbe compiuto tra pochi 18, è deceduto dopo essersi schiantato con la suaun: un’auto hargato la traiettoria e lui ha perso illlo del mezzo finendo per sbattere violentemente. Il sindaco Caramaschi: “Dolore profondo per tutti”.mortale anel pomeriggio di ieri, sabato 12 dicembre. Un ragazzo di soli 17 ...

