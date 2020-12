Il nuovo doc di Santoro è scomodo per molti: per questo lo potete vedere su TPI e non sulla Rai (Di lunedì 14 dicembre 2020) Se non avete già visto “I fili dell’odio” fatelo subito: avrete un’altra settimana di tempo per farlo, su TPI (e siamo ben contenti di essere il mezzo attraverso cui si realizza questa opportunità). Fin dalla prima inquadratura si riconosce il marchio di fabbrica inconfondibile di Michele Santoro: è un battito di musica, un taglio di ritmo nel montaggio, qualcosa che ti porta subito dentro il racconto e ti tiene lì, anche se quando hai iniziato non ti importava nulla del tema. Leggi anche: Il documentario di Michele Santoro in anteprima su TPI. “La Rai non lo ha voluto” Questa docu-fiction infatti potrebbe essere una puntata di “Moby’s”, potrebbe essere un nuovo atto unico sulla falsariga di “La Mafia è bianca”, potrebbe essere uno dei tanti reportage lunghi di Annozero”, perché la lingua Santoriana è questa, ed ormai ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Se non avete già visto “I fili dell’odio” fatelo subito: avrete un’altra settimana di tempo per farlo, su TPI (e siamo ben contenti di essere il mezzo attraverso cui si realizza questa opportunità). Fin dalla prima inquadratura si riconosce il marchio di fabbrica inconfondibile di Michele: è un battito di musica, un taglio di ritmo nel montaggio, qualcosa che ti porta subito dentro il racconto e ti tiene lì, anche se quando hai iniziato non ti importava nulla del tema. Leggi anche: Il documentario di Michelein anteprima su TPI. “La Rai non lo ha voluto” Questa docu-fiction infatti potrebbe essere una puntata di “Moby’s”, potrebbe essere unatto unicofalsariga di “La Mafia è bianca”, potrebbe essere uno dei tanti reportage lunghi di Annozero”, perché la lingua Santoriana è questa, ed ormai ...

