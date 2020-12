Gmail non funziona: problemi ed errori per il servizio di posta elettronica (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gmail down oggi lunedì 14 dicembre 2020. Da qualche minuto il servizio di posta elettronica di Google ha smesso di funzionare, impendendo a milioni di utenti in tutto il mondo di scaricare ed inviare email tramite il proprio account Gmail. Come riportato da numerosi utenti su Twitter, infatti, da alcuni minuti il servizio di posta elettronica è offline. L’hashtag #GmailDown si sta riempiendo di segnalazioni da parte degli iscritti al servizio che hanno notato malfunzionamenti a partire dalle ore 12.30 circa. Dalle prime informazioni acquisite sembrerebbe che il down di oggi sta limitando le funzionalità del sito Gmail.com oltre che delle app per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020)down oggi lunedì 14 dicembre 2020. Da qualche minuto ildidi Google ha smesso dire, impendendo a milioni di utenti in tutto il mondo di scaricare ed inviare email tramite il proprio account. Come riportato da numerosi utenti su Twitter, infatti, da alcuni minuti ildiè offline. L’hashtag #Down si sta riempiendo di segnalazioni da parte degli iscritti alche hanno notato malmenti a partire dalle ore 12.30 circa. Dalle prime informazioni acquisite sembrerebbe che il down di oggi sta limitando lelità del sito.com oltre che delle app per ...

auclairdeIune : così da 10 minuti a lavoro perché non funziona gmail e non posso lavorare - inmetamorphosi : non va più nulla rega: meet, gmail, classroom. NO ALLA DAD - GoalItalia_ : @alwaysmesmg anche tu non riesci ad accedere a gmail? - HyosukeHyuga : #YouTubeDOWN anche Gmail e Meet non vanno - GiuliaDAgostin1 : @giuliaboccali Comunque non va neanche classroom, gmail e meet -