Fondazione Open, ricorso della difesa di Matteo Renzi per trasferire le indagini (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un nuovo tentativo di spostare l’inchiesta sulla Fondazione Open da Firenze. Gli avvocati difensori di Matteo Renzi, secondo quanto riporta l’Adnkronos, hanno depositato un ricorso al procuratore generale della Cassazione relativo alla competenza territoriale dell’inchiesta in cui il leader di Italia Viva, la deputata Maria Elena Boschi e l’ex ministro Luca Lotti sono indagati per finanziamento illecito. La decisione della difesa dell’ex premier arriva dopo il no dei pm di Firenze, Luca Turco e Antonino Nastasi, al trasferimento delle indagini sulla Fondazione, considerata “la cassaforte” Renziana alla Procura di Roma e in subordine a quella di Velletri o Pistoia. La Procura di Firenze, infatti, il 4 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un nuovo tentativo di spostare l’inchiesta sullada Firenze. Gli avvocati difensori di, secondo quanto riporta l’Adnkronos, hanno depositato unal procuratore generaleCassazione relativo alla competenza territoriale dell’inchiesta in cui il leader di Italia Viva, la deputata Maria Elena Boschi e l’ex ministro Luca Lotti sono indagati per finanziamento illecito. La decisionedell’ex premier arriva dopo il no dei pm di Firenze, Luca Turco e Antonino Nastasi, al trasferimento dellesulla, considerata “la cassaforte”ana alla Procura di Roma e in subordine a quella di Velletri o Pistoia. La Procura di Firenze, infatti, il 4 ...

