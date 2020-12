Foggia in zona gialla, ma 50 ristoratori non riapriranno: "A rischio la salute di clienti e personale" (Di lunedì 14 dicembre 2020) Si allarga a macchia d'olio l'iniziativa, in vista della riapertura del 15 dicembre, partita da Rino Buonpensiero che aveva annunciato di continuare solo con l'asporto: "I nostri sacrifici fatti a oggi non possono essere stati vani" Leggi su repubblica (Di lunedì 14 dicembre 2020) Si allarga a macchia d'olio l'iniziativa, in vista della riapertura del 15 dicembre, partita da Rino Buonpensiero che aveva annunciato di continuare solo con l'asporto: "I nostri sacrifici fatti a oggi non possono essere stati vani"

