FIBA Esports Open, un canestro allo scadere beffa l’eNazionale. In finale la Turchia batte la Germania (Di lunedì 14 dicembre 2020) Delusione enorme per la eNazionale della Federazione Italiana Pallacanestro. Una semifinale indigesta, un ko arrivato all’ultimissimo respiro (56-55), con il canestro del centro turco Fatih che ha di fatto condannato il team azzurro all’eliminazione. La Turchia si è poi laureata campione nella seconda edizione del FIBA Esports Open. Nella finale della Conference Europe i giocatori turchi hanno battuto anche la Germania (2-0, finale al meglio delle tre gare, ndr), succedendo così proprio all’Etalbasket campione in carica. La eNazionale ha disputato un torneo assolutamente positivo, senza neppure una sconfitta: dopo Gran Bretagna, Croazia e Lituania, il team azzurro era riuscito ad avere la meglio anche ai quarti di ... Leggi su esports247 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Delusione enorme per la eNazionale della Federazione Italiana Palla. Una semiindigesta, un ko arrivato all’ultimissimo respiro (56-55), con ildel centro turco Fatih che ha di fatto condannato il team azzurro all’eliminazione. Lasi è poi laureata campione nella seconda edizione del. Nelladella Conference Europe i giocatori turchi hanno battuto anche la(2-0,al meglio delle tre gare, ndr), succedendo così proprio all’Etalbasket campione in carica. La eNazionale ha disputato un torneo assolutamente positivo, senza neppure una sconfitta: dopo Gran Bretagna, Croazia e Lituania, il team azzurro era riuscito ad avere la meglio anche ai quarti di ...

esports247_it : FIBA Esports Open, un canestro allo scadere beffa l'eNazionale. In finale la Turchia batte la Germania… - megabasket : FIBA eSports Open II: gli eAzzurri chiudono al Terzo posto nella Conference Europe - GiornaleLORA : FIBA Esports Open II: gli eAzzurri chiudono al Terzo posto etalbasket eliminata in Semifinale dalla Turchia per un… - ilmetropolitan : #FIBA #Esports Open II: gli #eAzzurri chiudono al 3° posto nella Conference Europe #etalbasket, eliminata in… - SportandoIT : FIBA Esports Open II. etalbasket chiude al Terzo posto -