Federica Brignone | “Non bisogna mai rinunciare ai propri sogni”

"Non bisogna mai mollare, bisogna continuare a lottare, a crederci. Continuare a lavorare, perché sono più le volte che perdi rispetto a quelle che vinci, ma non bisogna mai rinunciare ai proprio sogni, bisogna anche viversi la vita. Io sono appassionata di sci, so che devo fare i sacrifici ma cerco di godermela". Federica Brignone è l'atleta donna dell'anno ai Gazzetta Sports Awards 2020 e alla soglia dei trent'anni e all'apice dello sci alpino femminile si gode questo che è il miglior momento della sua carriera: "Ho vinto tutti i premi online quest'anno, non ho potuto organizzare la festa né per la Coppa del Mondo né per i 30 anni come avrei voluto. Ho ripiegato su quello che si poteva fare, ho organizzato una gara di kart a ...

