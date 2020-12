E’ ai domiciliari a Baranzate | carabiniere lo riconosce in un ristorante ad Origgio e lo fa arrestare

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Nel pomeriggio di ieri 13 dicembre i carabinieri della Tenenza di Bollate hanno tratto in arresto per evasione un 31enne di origine serba, residente ae sottoposto agli arresti, trovato a pranzo in un locale di. L’uomo era sottoposto alla misura cautelare degli arrestiper un mandato di arresto internazionale emesso td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.