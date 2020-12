Covid | Conte | “Serrare i ranghi e cooperare per battere il virus Task force mai sovrapposta ai passaggi istituzionali”

Leggi su tpi

(Di lunedì 14 dicembre 2020) “Nessun processo di crescita potrà innescarsi se non procediamo a una decisa azione riformatrice della macchina dello Stato e dell’ordinamento giuridici”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppenel corso del Rome Investment Forum 2020. “Per questo motivo intendiamo attivarsi sul fronte della giustizia civile per accelerare i tempi dei procedimenti assicurare più certezza agli operatori economici”, ha aggiunto il premier. “Nel 2020, dopo le due ondate della pandemia, la sfida che abbiamo di fronte non è più soltanto quella – pur prioritaria – di liberare le potenzialità inespresse del nostro Paese. In questa nuova fase, il compito che ci attende è duplice e riguarda non soltanto l’Italia ma l’intera Europa e, più in generale, anche l’intera comunità internazionale. In primo luogo, nel presente, dobbiamo serrare iper vincere il ...