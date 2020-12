Covid-19, cittadino positivo querelato dal sindaco: è accaduto nel Sannio (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLimatola (Bn) E’ successa a Limatola, in provincia di Benevento, questa storia che ha dell’incredibile. Il sindaco della cittadina sannita, Domenico Parisi, ha querelato un suo cittadino positivo al Covid-19. A denunciare quanto accaduto, è stato il “Comitato Civico Salviamo Limatola“. Come si apprende dalla nota stampa, il motivo della querela sembra essere legato ad un post che, Biagio Alois, questo il nome del querelato 53enne di Limatola, ha pubblicato sul suo profilo social, denunciando l’incuranza del sindaco Parisi nei confronti dei suoi cittadini positivi al coronavirus, a fronte di altre cose, di certo non meno importanti, ma che potevano passare in secondo piano in questo momento difficile. La rabbia che ha spinto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLimatola (Bn) E’ successa a Limatola, in provincia di Benevento, questa storia che ha dell’incredibile. Ildella cittadina sannita, Domenico Parisi, haun suoal-19. A denunciare quanto, è stato il “Comitato Civico Salviamo Limatola“. Come si apprende dalla nota stampa, il motivo della querela sembra essere legato ad un post che, Biagio Alois, questo il nome del53enne di Limatola, ha pubblicato sul suo profilo social, denunciando l’incuranza delParisi nei confronti dei suoi cittadini positivi al coronavirus, a fronte di altre cose, di certo non meno importanti, ma che potevano passare in secondo piano in questo momento difficile. La rabbia che ha spinto ...

