Coronavirus, Anthony Fauci: 'Farò il vaccino entro due settimane' (Di lunedì 14 dicembre 2020) anche Anthony Fauci è in attesa di fare il vaccino come ogni altro cittadino statunitense. L'immunologo di origine italiana, già direttore dell'Istituto statunitense di malattie infettive e membro ...

Coronavirus, anche Anthony Fauci è in attesa di fare il vaccino come ogni altro cittadino statunitense. L'immunologo di origine italiana, già direttore ... Fauci: "Mi vaccinerò contro il Covid in pubblico tra una o massimo due settimane"

Un gesto che in un paese pieno di negazionisti e trumpiani è molto bella: Anthony Fauci si vaccinerà presto contro il coronavirus e lo farà pubblicamente per convincere il pubblico che "è una cosa da ..."