Ciclismo, inibito a vita Riccardo Riccò per doping (Di lunedì 14 dicembre 2020) Giungono novità sul conto dell'ex corridore Riccardo Riccò. Ebbene, colui che animò la scena sui pedali, è stato oggi inibito a vita per doping. La decisione, come riportato dall'Ansa, è stata presa dalla Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping. La notizia è stata riportata sul sito della NADO. Inoltre, Riccò dovrà pagare anche una sanzione di 4mila euro e le spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 378,00. Giova ricordare che l'ex ciclista aveva ricevuto una sanzione di 12 anni il 19 aprile del 2012. Al 28enne modenese – già squalificato 20 mesi per la positività al Cera al Tour 2008, quindi recidivo – veniva contestata un'autotrasfusione di sangue che nel febbraio 2011 l'aveva messo in serio pericolo di vita.

