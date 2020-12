Canonico, medico Napoli: “Osimhen? Meglio aspettare per il rientro” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Raffaele Canonico, responsabile dello staff medico del Napoli, ha fornito gli aggiornamenti sulle condizioni di Victor Osimhen. Osimhen sta bene e migliora di giorno in giorno. Sveliamo il mistero: Victor si è fatto il 13 novembre in nazionale e già dall’inizio i colleghi nigeriani avevano individuato il problema, cioè una lussazione scapolo-omerale alla spalla destra. Appena rientrato a Roma, a Villa Stuart abbiamo fatto un consulto col professor Castagna – che è uno dei massimi esperti per la chirurgia della spalla – col supporto del professor Mariani. La diagnosi è stata confermata anche da loro. È la prima volta che ha questo tipo di infortunio alla spalla destra. Non è vero che i dottori in Nigeria hanno complicato le cose, anzi: faccio loro i complimenti per l’approccio clinico che hanno avuto, che è stato di alto livello. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 dicembre 2020) Raffaele, responsabile dello staffdel, ha fornito gli aggiornamenti sulle condizioni di Victor Osimhen. Osimhen sta bene e migliora di giorno in giorno. Sveliamo il mistero: Victor si è fatto il 13 novembre in nazionale e già dall’inizio i colleghi nigeriani avevano individuato il problema, cioè una lussazione scapolo-omerale alla spalla destra. Appena rientrato a Roma, a Villa Stuart abbiamo fatto un consulto col professor Castagna – che è uno dei massimi esperti per la chirurgia della spalla – col supporto del professor Mariani. La diagnosi è stata confermata anche da loro. È la prima volta che ha questo tipo di infortunio alla spalla destra. Non è vero che i dottori in Nigeria hanno complicato le cose, anzi: faccio loro i complimenti per l’approccio clinico che hanno avuto, che è stato di alto livello. ...

